У большинства людей есть книжная полка. У кого-то виртуальная, у кого-то настоящая, с запахом бумаги. Но часто человек собирает её хаотично: по советам блогеров, по спискам из интернета, по обложкам. А в итоге — книги пылятся, и появляется чувство вины, что «не прочитал(а) достаточно». На интерактивной лекции сможешь разобраться с этим по-философски. О чём будут говорить? — Что делать с «книжным стыдом»? Почему нормально не знать всего и как выбирать литературу под «свои» запросы, а не под чужие ожидания. — Кто может стать твоим книжным гидом? Бродский, Гессе или внутренний голос? Научишься доверять интуиции и искать авторов, которые резонируют именно с тобой. — Как читать, чтобы не забыть? Проглатывать книги — не значит понимать их. Поговорят об осознанном чтении и о том, зачем вести дневник идей. — Зачем нужны сказки взрослым? И правда ли, что без них библиотека неполна? А ещё узнаешь: — Какие книги дарят те, кто любит читать. — Почему японская литература и китайская поэзия помогают замедлиться в ритме большого города. — И главное: как через книги лучше понять себя и свой внутренний мир.