На лекции-практикуме ты узнаешь: – С чего начать собирать собственную библиотеку? – Как составить свой список книг «на вырост»? – Что такое правильное чтение? – Как выстраивать систему чтения, ведь списков так много — как выбрать? Лектор: Татьяна Красильникова — руководитель Школы философии «Новый Акрополь» на Набережной Мойки, 112. За время преподавания она прочитала более 1500 лекций по различным темам философии, психологии, истории культуры и другим гуманитарным дисциплинам, а также провела множество курсов и практических занятий.