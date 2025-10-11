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Как собирать свою библиотеку

Палата ремёсел, набережная Адмиралтейского канала, 23

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На лекции-практикуме ты узнаешь: – С чего начать собирать собственную библиотеку? – Как составить свой список книг «на вырост»? – Что такое правильное чтение? – Как выстраивать систему чтения, ведь списков так много — как выбрать? Лектор: Татьяна Красильникова — руководитель Школы философии «Новый Акрополь» на Набережной Мойки, 112. За время преподавания она прочитала более 1500 лекций по различным темам философии, психологии, истории культуры и другим гуманитарным дисциплинам, а также провела множество курсов и практических занятий.

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