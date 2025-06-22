На мастер-классе ты узнаешь, как рождается интерес, затем желание и даже любовь к музыке, прошедшей испытание временем. Разберёшься, как именно и с чего начинать слушать музыку — системно и просто, увлекаясь ею и влюбляясь в неё. И, если захочешь, сможешь попробовать сочинить собственную мелодию. Ведущие: Татьяна Шатковская — композитор, пианистка. Доцент кафедры композиции Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, член Союза композиторов Москвы и России. Автор опер и балетов, лауреат и победительница международных конкурсов. Дочь и последователь педагога Григория Шатковского. Соосновательница проекта «Музыка для двоих». Елисей Дергалин — преподаватель профиля бакалавриата «Саунд-арт и саунд-дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Музыкант-мультиинструменталист, дирижёр, композитор. Участник мультимедийного ансамбля Kymatic Ensemble. Создатель авторского курса по ритмическому развитию личности музыканта. Совместно с супругой Татьяной Шатковской — создатель музыкального проекта «Музыка для двоих».