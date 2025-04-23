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Как разобраться в современной архитектуре

25-я линия Васильевского острова, 6к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

На лекции речь пойдёт о ключевых направлениях современной архитектуры на примере Москвы, Санкт-Петербурга и всего мира. Человеку сложнее всего разобраться в том, что происходит прямо на его глазах — не хватает исторической дистанции. Однако простая логика подсказывает, что если уж эпоха Ренессанса или барокко родила десятки талантов, то сейчас — при населении Земли и уровне развития цивилизации — счёт талантов и шедевров должны идти на сотни и тысячи. Ты узнаешь: — Что такое постмодернизм, неомодернизм, неоклассицизм, деконструктивизм, национальный романтизм — и научишься различать стили современной архитектуры на улицах города. — О некоторых ключевых фигурах современной архитектуры: Нормане Фостере, Захе Хадид, Рем Колхас, Тадао Андо и других. — О современной архитектуре России на примере Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и некоторых других городов. Лектор: Айрат Багаутдинов, историк архитектуры, экскурсовод, руководитель образовательной компании «Глазами инженера», председатель Межрегионального союза экскурсоводов. Мероприятие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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