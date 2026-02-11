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Как путешествовать автостопом

Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 28-30-32

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Доехать за сутки от Питера до Уфы, а за семь — до Владивостока? Да, реально. Приехать автостопом из Москвы в Бангкок? Без проблем! Поставить палатку на берегу Индийского океана, встретить рассвет в горах Чили, сварить кофе на скамейке в парке Парижа — люди не раз проделывали это. Ты узнаешь о приключениях путешественников-автостопщиков и поймёшь, что нужно для того, чтобы эффективно останавливать машины, успешно перемещаться по любым трассам и находить общий язык с каждым водителем.

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