О фильме: Вслед за городским мальчиком Полем зрителям предстоит узнать то, чему в школе не учат. А именно — как жить в реальном мире. По крайней мере, если это мир леса. Здесь есть хозяин — мрачный граф, есть власть — добродушный, но строгий лесничий Борель, и есть браконьер Тотош — человек, решивший быть вне закона, да и вообще подозрительный и неприятный тип. Чью сторону выберет Поль: добропорядочного лесничего Бореля или браконьера Тотоша? А может, юный сорванец и вовсе станет лучшим другом надменному графу? Вход: любой напиток в кофейне.