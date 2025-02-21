«Как прогулять школу с пользой» (2017)
Звенигородская улица, 7к2
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Вслед за городским мальчиком Полем зрителям предстоит узнать то, чему в школе не учат. А именно — как жить в реальном мире. По крайней мере, если это мир леса. Здесь есть хозяин — мрачный граф, есть власть — добродушный, но строгий лесничий Борель, и есть браконьер Тотош — человек, решивший быть вне закона, да и вообще подозрительный и неприятный тип. Чью сторону выберет Поль: добропорядочного лесничего Бореля или браконьера Тотоша? А может, юный сорванец и вовсе станет лучшим другом надменному графу? Вход: любой напиток в кофейне.
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