Что означает природа в японской культуре? На лекции поговоришь о том, как природные ритмы формируют отношение к времени, пространству и повседневной жизни, находя отражение в искусстве и культурных практиках. Особое внимание уделишь японскому саду — пространству, где эстетические принципы становятся способом взаимодействия человека с окружающим миром. Ты увидишь, как единое мировоззрение проявляется в разных формах японской культуры.