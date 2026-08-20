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Как природа формирует искусство: сезонность и японский сад

Левашовский Хлебозавод
Барочная улица, 4А

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 16+

Про событие

Что означает природа в японской культуре? На лекции поговоришь о том, как природные ритмы формируют отношение к времени, пространству и повседневной жизни, находя отражение в искусстве и культурных практиках. Особое внимание уделишь японскому саду — пространству, где эстетические принципы становятся способом взаимодействия человека с окружающим миром. Ты увидишь, как единое мировоззрение проявляется в разных формах японской культуры.

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