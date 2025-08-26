Практикум, на котором ты научишься преодолевать внутренние барьеры. Тема внутренних барьеров, которые, как правило, есть у всех, была предметом исследования многих философов. Они мешают нам реализовывать себя, осуществлять возвышенные мечты, выполнять то, что человек сам себе обещал. На встрече разберёшься с инструментами и идеями, которые предлагали древние философы — например, стоики. А также рассмотришь полезные советы современного писателя и философа Стивена Прессфилда из его бестселлера «Война за креатив». Лектор: Анна Анатольевна Кривошеина — руководитель философской школы «Новый Акрополь» на Мойке.