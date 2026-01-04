Арт-ужин, на котором ты посмотришь на картины Веронезе, Мане и Тулуз-Лотрека, чтобы представить, как люди веселились в разные эпохи. На лекции узнаешь, что картины могут рассказать о досуге своих современников. Поговоришь о том, когда люди начали устраивать застолья, почему из пирогов вылетали птицы и когда кабаре и мьюзик-холлы обрели популярность. А также, глядя на картины Тьеполо, Мане и Тулуз-Лотрек , поймёшь, что нужно пить, чтобы было по-настоящему весело. Тебя ждёт подробная инструкция, как устроить вечернику года, от героев произведений искусства. Лектор: Юлия Страйста-Бурлак, искусствовед, специалистка по искусству 19 века и искусству повседневности. В стоимость входит салат, горячее и бокал вина или безалкогольный напиток.