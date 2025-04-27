Чего хочется? На Мальдивы? А может, платье? Или Битву экстрасенсов посмотреть? «Я не понимаю свои желания», «Я не понимаю, чего хочу на самом деле», «С чего начать?» Выгоднее всего понимать свои желания именно тебе. Люди, которые выросли в окружении, где принято прислушиваться к себе, делаю это легко. Но что, если тебе не повезло? Хорошая новость: этому навыку можно научиться! И вот как: Лена Морозова проводит лекцию «Как понять свои желания». Елена — методолог, который практикует. И практик, который концептуализирует. Минимум теории из учебников — только личный опыт и рабочие методы, которые она проверила на себе. Ты узнаешь:: — Как Лена сама выходила из состояния «не знаю, чего хочу». — Почему люди глушат свои желания? — Как отличить «твоё» от навязанного?