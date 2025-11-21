Лекция-практикум поможет тебе задаваться вопросами — к себе, к обстоятельствам, к советам извне. Ответы на них позволят не просто выбирать, а делать это обдуманно, уверенно и в согласии с собой. Ты узнаешь: – Как отличить важное от второстепенного и не просто реагировать на каждый «пожар», а сохранять фокус на главном. – Что мешает ясности: как эмоции, предвзятости и привычки искажают картину мира перед принятием решения. – Какие философские инструменты можно применять для быстрой и точной оценки ситуации — от стоического теста на добродетель до сократовской проверки на истинность. Лектор: Анна Кривошеина — руководитель школы философии «Новый Акрополь» в Санкт-Петербурге.