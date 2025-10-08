Как подобрать психолога, который сможет привести к результату и справиться с теми вызовами, которые стоят перед тобой. Какой подход/школа может подойти именно тебе? Каким базовым принципам следует каждое направление? Что стоит учитывать при начале работы? Почему цена специалиста, не всегда знак качества? Обо всём этом расскажет корпоративный психолог Владислав Взоров. Лекция предполагает живое общение.