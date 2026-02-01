Поговоришь о самом близком и самом загадочном — о самом себе. Беседа о том, как семья, школа, культура, книги, фильмы и даже реклама «лепят» представление о том, кем мы являемся. Разберёшь — Конструктор личности — как семья, школа, соцсети и случайные фразы из книг лепят я-концепцию — Сила самонарратива — почему фразы «я не творческий» или «я вечно опаздываю» становятся сценарием жизни — Мастерская самости — можно ли аккуратно переписать свой «сюжет», не отказываясь от прошлого — Мягкий ребрендинг — как менять представление о себе без радикального «начну всё с нуля» Спикер: Надежда Чайкина — специалист по культурным программам и человек, который уверен, что все люди — главные герои и редакторы собственной повести одновременно.