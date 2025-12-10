В экспозиции Татьяны Поле представлена серия объектов — гипсовые таблички с текстами, сплетенными из проволоки (проволокопись), а также холсты в авторской технике и видеоарт. Переосмысляя традицию «персональной песни» через материальную форму, Татьяна создает собственный лингвистический архив, где личность зашифрована в аутентичном текстовом артефакте. Твердая, тактильная фактура гипса контрастирует с гибкостью и пластичностью проволоки. В безурядье мерцают фрагменты личной истории художницы. В этом диалоге медиумов и обрывках строк, в тишине, возможно услышать пробуждение непостижимого… Время работы: пн — вт: выходной ср — пт: 16.00 — 20.00 сб — вс: 12.00 — 20.00