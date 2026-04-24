Страх близости — одна из самых частых тем в терапии. Боишься, что бросят. Боишься, что заберут свободу. Боишься, что тебя увидят настоящими и отвергнут. Или что ты сам не справишься с чужими чувствами. Иногда проще не вступать в отношения или держать дистанцию. Но тоска по близости всё равно остаётся. На встрече поговоришь о том, как устроен этот страх, откуда он берётся и что с ним можно делать. Не чтобы перестать бояться раз и навсегда, а чтобы бояться, но всё же идти к любви. По чуть-чуть. В своём темпе. Это лекция для тех, кто хочет понять скрытые механизмы человеческой близости и найти путь к более здоровым отношениям. Лектор: Елизавета Даутова, клинический психолог и психоаналитический психотерапевт, автор телеграм канала Шёпот бессознательного.