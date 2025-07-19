Проблема сознания интересна тем, что задает вопрос о собственном субъективном опыте и его месте в мире. Сейчас сознание изучают многие специалисты, в том числе психологи, философы и нейроученые. На этой лекции ты не только узнаешь о том, как проблема сознания возникла и развивалась в трех этих областях знания. Тут также попробуют рассмотреть, возможно ли в XXI веке создание междисциплинарной науки и сознания, что этому помогает, а что мешает. О лекторе: Мусс Александр Игоревич – клинический психолог, кандидат философских наук, занимающийся междисциплинарными исследованиями сознания, главный редактор журнала «Ecce Homo».