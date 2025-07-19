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Как исследуют сознание психологи, философы и нейроученые: сходства и различия

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Проблема сознания интересна тем, что задает вопрос о собственном субъективном опыте и его месте в мире. Сейчас сознание изучают многие специалисты, в том числе психологи, философы и нейроученые. На этой лекции ты не только узнаешь о том, как проблема сознания возникла и развивалась в трех этих областях знания. Тут также попробуют рассмотреть, возможно ли в XXI веке создание междисциплинарной науки и сознания, что этому помогает, а что мешает. О лекторе: Мусс Александр Игоревич – клинический психолог, кандидат философских наук, занимающийся междисциплинарными исследованиями сознания, главный редактор журнала «Ecce Homo».

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