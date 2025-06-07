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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Как искусство трансформирует заброшенные места в культурные центры города?

Дворик Планетария № 1
Набережная Обводного канала, 74 лит. Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Заброшенные фабрики, пустующие особняки и полуразрушенные заводы — для кого-то это лишь отголоски прошлого. А для художников и кураторов — чистое полотно. Территории многих когда-то заброшенных предприятий в крупных городах за последние 10 лет стали современными культурными площадками. Например, здания бывших промышленных предприятий Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода всё активнее становятся частью «видимого» городского ландшафта из-за активного разрастания городов. они часто встречают нас как музеи под открытым небом, где уличные художники создают и размещают свои произведения искусства. Зона размещения определяет выбор техники и формы паблик-арта и этим акцентирует внимание на истории возникновения пространства. О том, чем же привлекательны техногенные «заброшки», расскажет Ульяна Васильева — искусствовед, экскурсовод, автор телерам-канала «хроники улицы», медиатор ЦСИ им. Сергея Курёхина.

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