Как и зачем снимать на плёнку в 2026 году
лекторий'порт (Студия 42), Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Про событие
Лекция об аналоговой практике в век искусственного интеллекта и цифровизации, в рамках цикла об актуальной культуре, с последующим обсуждением. Иван Бельский — специалист по аналоговой проявке и печати. Преподаватель в Школе Академической Фотографии. Ведёт выставочную деятельность в ArtOfFoto; Zernogallery. Сотрудник фотолаборатории FormatFilmLab. На лекции говорят об актуальности плёночной фотографии в современной культуре, о процессе проявки и коммерческой логике перезапуска «старого производства».
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