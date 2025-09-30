Лекция об аналоговой практике в век искусственного интеллекта и цифровизации, в рамках цикла об актуальной культуре, с последующим обсуждением. Иван Бельский — специалист по аналоговой проявке и печати. Преподаватель в Школе Академической Фотографии. Ведёт выставочную деятельность в ArtOfFoto; Zernogallery. Сотрудник фотолаборатории FormatFilmLab. На лекции говорят об актуальности плёночной фотографии в современной культуре, о процессе проявки и коммерческой логике перезапуска «старого производства».