Просветительский проект Doctrina et Nobiles приглашает провести день в библиотеке на исторической даче в Комарово. В программе — лекции о дачной культуре, прогулки по сосновым тропам, мастер-классы и вечер романсов. Всё это — в атмосфере, где по-прежнему жив дух дореволюционного Петербурга: сосны, чай, неспешные разговоры и книги. Фестиваль вдохновлён культурой дачного отдыха на рубеже XIX–XX веков. Гости смогут выбрать свой маршрут: послушать лекцию, поиграть в городки, отправиться на прогулку по Комарово, освоить технику линогравюры или просто остаться на веранде, наслаждаясь разговором за чаем с пирогами.