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К вам на краешек земли

3-я Дачная улица, 8

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Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Просветительский проект Doctrina et Nobiles приглашает провести день в библиотеке на исторической даче в Комарово. В программе — лекции о дачной культуре, прогулки по сосновым тропам, мастер-классы и вечер романсов. Всё это — в атмосфере, где по-прежнему жив дух дореволюционного Петербурга: сосны, чай, неспешные разговоры и книги. Фестиваль вдохновлён культурой дачного отдыха на рубеже XIX–XX веков. Гости смогут выбрать свой маршрут: послушать лекцию, поиграть в городки, отправиться на прогулку по Комарово, освоить технику линогравюры или просто остаться на веранде, наслаждаясь разговором за чаем с пирогами.

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