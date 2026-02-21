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К-30 Unpacking
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Петербургская площадка K-30 возвращается и даже в новом формате. 21-22 февраля состоится открытие, где представят большое всесезонное пространство. В нём проходил фестиваль «Планета K-30» летом 2025 года, а теперь будут разные ивенты весь год. Каждый день: любимые артисты, резиденты и друзья проекта. Лонч свеженькой локации Т-Лаб, сделанной в партнёрстве с нашими друзьями из Т-Банка, два этажа счастья и три сцены музыки.
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