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К-30 Unpacking

К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

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1800₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Петербургская площадка K-30 возвращается и даже в новом формате. 21-22 февраля состоится открытие, где представят большое всесезонное пространство. В нём проходил фестиваль «Планета K-30» летом 2025 года, а теперь будут разные ивенты весь год. Каждый день: любимые артисты, резиденты и друзья проекта. Лонч свеженькой локации Т-Лаб, сделанной в партнёрстве с нашими друзьями из Т-Банка, два этажа счастья и три сцены музыки.

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