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Специальная горячая линия (Hotline Special)

К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Горячая линия (Hotline) в К30. Кто диджеи и друзья? Будет много специальных гостей. Ampletuda Bonchinche подготовила сюрприз. Прямо с темной стороны луны диджей час от супер горячей линии! Будет ритм-энд-блюз и хип-хоп. Стоимость: С 23:00 до 23:55 — вход бесплатный После 23:55 — 1000 руб. Диджеи: Took Boomer Tony Lil Juravlove Slow VLS Amplituda Bonchinche

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