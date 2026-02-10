Горячая линия (Hotline) в К30. Кто диджеи и друзья? Будет много специальных гостей. Ampletuda Bonchinche подготовила сюрприз. Прямо с темной стороны луны диджей час от супер горячей линии! Будет ритм-энд-блюз и хип-хоп. Стоимость: С 23:00 до 23:55 — вход бесплатный После 23:55 — 1000 руб. Диджеи: Took Boomer Tony Lil Juravlove Slow VLS Amplituda Bonchinche