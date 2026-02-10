Специальная горячая линия (Hotline Special)
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Горячая линия (Hotline) в К30. Кто диджеи и друзья? Будет много специальных гостей. Ampletuda Bonchinche подготовила сюрприз. Прямо с темной стороны луны диджей час от супер горячей линии! Будет ритм-энд-блюз и хип-хоп. Стоимость: С 23:00 до 23:55 — вход бесплатный После 23:55 — 1000 руб. Диджеи: Took Boomer Tony Lil Juravlove Slow VLS Amplituda Bonchinche
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