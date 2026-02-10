Сотни сюжетных линий, любимые саундтреки, переезды, открытия и герои — ни дня без новых приключений. В день рождения К-30 вместе с Т-Банком готовят расширенную версию главной вечеринки года, а для большего эффекта — встретят тебя софитами и вспышками камер на красной дорожке. В программе проверенная классика, новые имена и несколько знаковых премьер. Оставили место и для неожиданностей, но спойлеров, понятное дело, не дождёшься. Нееет, ты что Biicla roots united all stars Danila Holodkov PHILIPP GORBACHEV Simple Symmetry DJ BOOKING FEE Kirill Shapovalov Sereja Borisov Nastya Tkacheva Dead Moon Тимур Птахин