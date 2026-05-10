В этот вечер под бесконечным звёздным небом Петербургского планетария прозвучит музыка одного из самых ярких артистов современной сцены — Джастина Тимберлейка. Его песни давно стали саундтреком к тысячам историй — от первых свиданий до шумных вечеринок. Ты услышишь такие хиты как «Cry Me a River», «Bye Bye Bye», «Can't Stop the Feeling!» в исполнении финалист конкурса «Новая волна» — Алексея Мухина. Все главные песни Тимберлейка, как сольные так и в составе NSYNC. Ведь Джастин не просто звезда с парой хитов. У него потрясающая, интересная и очень живая музыка. Песни, любимые миллионами людей. На этом концерте они прозвучат в исполнении голоса, гитары и рояля. Камерный состав раскроет музыку Тимберлейка с новой стороны: танцевальные хиты сохранят свой драйв и ритм, а проникновенные песни прозвучат особенно близко и искренне. И будет «Sexyback» под танцующими в бесконечности звёздами, северное сияние и млечный путь под «What Goes Around... Comes Around». Тебя ждёт знакомый тембр голоса в темноте зала и трогательность «Mirrors» в невероятной акустике 25 метрового купола. Justin Timberlake в планетарии — это вечер, где любимые хиты звучат по-новому, а музыка и космос создают атмосферу большого и очень личного концерта под ночным небом.