Серия вечеринок, посвящённая джангл музыке. Приходи слушать, танцевать и отмечать с друзьями новый год под любимый джангл саунд. Мощный звук, протестированный на прошлой тусе, поможет тебе в этом. Будет громко, басово и по-настоящему. В лайнапе: ARM (vinyl set) / FENCE (vinyl + digital dubplate) / POISON (vinyl set) / ATTiKS (vinyl set) / ESTETMONADE (vinyl set)