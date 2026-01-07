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Jungle mania

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Серия вечеринок, посвящённая джангл музыке. Приходи слушать, танцевать и отмечать с друзьями новый год под любимый джангл саунд. Мощный звук, протестированный на прошлой тусе, поможет тебе в этом. Будет громко, басово и по-настоящему. В лайнапе: ARM (vinyl set) / FENCE (vinyl + digital dubplate) / POISON (vinyl set) / ATTiKS (vinyl set) / ESTETMONADE (vinyl set)

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