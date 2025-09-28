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Джуна

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа умело переплетает элементы пост-панка, шугейза, дримпопа и альтернативного рока, окутывая слушателя своим уникальным теплом. Альбом толкает эмоциональные качели: то погружая в «светлую тоску», то смывая дождём все надежды. Звучание сменяется от угрожающего и тревожного до нежного и любовного. Большой концерт-презентация нового альбома группы Джуна под названием «Мания», который пройдёт при поддержке группы черночь. После долгого молчания Джуна вернулись с первым полноформатным альбомом, который собрал в себя энергетику прошлых релизов вместе с новыми экпериментами и вышел невероятно глубоким.

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