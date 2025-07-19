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JoJo’s party

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

от 650₽ до 1200₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Тебя ждёт мир, где стиль — это всё, а харизма важнее силы. JoJo — это не просто культовое аниме, а целая вселенная со своим стилем. Ты можешь быть в косплее персонажа из любой вселенной, чтоб погрузиться в этот красочный мир. Что будет: Конкурс косплея— покажи, кто тут настоящий JoJo или же стилизуй любимого героя. Маркет — радость для любителей классных артов. Лотерея — никто не останется без подарка. Качественные DJ сеты— кач под опенинги, эндинги и просто лучшие треки из аниме и конечно же твои любимые треки. Тематическая фотозона — самое время опробовать JoJo-позинг в деле. Скуке вход закрыт — только стиль, драйв и эпик!

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