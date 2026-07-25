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Джизус

Sound
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Его песни соединяют романтику, внутренние поиски, разговор о любви, вере и взрослении, а каждый новый релиз становится продолжением большого творческого пути. За годы творчества он собрал вокруг себя аудиторию, для которой музыка — это не просто фон, а способ чувствовать и находить ответы на важные вопросы. На концерте прозвучат любимые песни разных лет и композиции из последних релизов. Вечер, в котором будет место и громким эмоциям, и моментам, когда хочется просто слушать и проживать каждую строчку вместе с артистом.

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