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Дживамукти-йога

Yoga Space Чернышевская, проспект Чернышевского, 18

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+

Про событие

Дживамукти — это способ чувствовать опору в современном мире: быть в процессе, задавать себе важные вопросы и находить ответы через тело и дыхание. Преподаватель ведёт класс голосом — так ты учишься слышать себя, держать концентрацию внутри и углублять практику. А бережным и уверенным прикосновением она раскрывает твои асаны через ассистирование. Движение, дыхание, звук и работа с йогическими текстами соединяются в целостную практику, где внимание к телу на коврике превращается в ясность в жизни. Ведущая: Татьяна Кошкарова — ведущий преподаватель метода в России. Каждое её занятие — это целостная практика, где движение, дыхание, звук и работа с текстами соединяются в глубокое внимание к себе.

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