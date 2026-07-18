Дживамукти — это способ чувствовать опору в современном мире: быть в процессе, задавать себе важные вопросы и находить ответы через тело и дыхание. Преподаватель ведёт класс голосом — так ты учишься слышать себя, держать концентрацию внутри и углублять практику. А бережным и уверенным прикосновением она раскрывает твои асаны через ассистирование. Движение, дыхание, звук и работа с йогическими текстами соединяются в целостную практику, где внимание к телу на коврике превращается в ясность в жизни. Ведущая: Татьяна Кошкарова — ведущий преподаватель метода в России. Каждое её занятие — это целостная практика, где движение, дыхание, звук и работа с текстами соединяются в глубокое внимание к себе.