Устал от внутреннего критика, который шепчет: «Недостаточно идеально!», «Можно было бы лучше!», «Выбрось и начни сначала!»? Пришло время устроить ему забастовку. Это будет неидеальная и по-настоящему весёлая арт-встреча уходящего года. Психология знает: перфекционизм — это не про высокие стандарты, а про страх. Страх ошибки, оценки, «быть недостаточно хорошим». Сознательное создание чего-то «нелепого» и «некрасивого» — это лучшая терапия, которая: — Разрывает порочный круг «идеально или никак» — Возвращает радость процессу, а не результату — Перезагружает нервную систему через смех и лёгкость Эта встреча для тебя, если: — Знаком с фразой «Если я не смогу сделать это идеально, лучше не браться» — Переделывал одно и то же по десять раз, пока не становилось только хуже — Хочешь наконец-то создать что-то без внутреннего критика за спиной — Готов посмеяться над собой и зарядиться предновогодним настроением. Что тебя ждёт? 1. Легализуешь неидеальность: Примешь как факт:твоя игрушка будет самой нелепой и ужасной на свете, и это — её главная ценность 2. Создашь шедевр абсурда: Используй все подручные материалы (бумага, мишура, блёстки, клей, странные детали), чтобы воплотить свою «кошмарную» красоту. Чем нелепее — тем лучше 3. Будет парад уродцев: Полюбуешься на творения других участников, подаришь им забавные имена и поаплодируешь смелости быть неидеальными Ты унесёшь с собой не просто игрушку,а реальный инструмент. В момент, когда внутренний перфекционист снова начнёт своё, ты сможешь посмотреть на своего «уродца» и напомнить себе: «Неидеально — не значит плохо. Неидеально — значит живо, искренне и по-настоящему». В стоимость мастер-класса включены все материалы + уютный чай с имбирём и мандаринами. Ведущая— Хасанова Анастасия, психолог, арт-терапевт