О фильме: Викторианская Англия. После восьми лет, проведённых в пансионе для бедных девочек, сирота Джейн Эйр получает место гувернантки в Торнфилде — вотчине Эдварда Ферфакса Рочестера. Хозяин поместья редко наведывается в родные края, а в его отсутствие Джейн должна присматривать за восьмилетней Адель Варанс — воспитанницей аристократа. И вот однажды Рочестер возвращается. Так начинается одна из самых известных романтических историй в европейской литературе и мировом кино… Бронь в ТГ