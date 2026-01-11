Джейн Эйр
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Викторианская Англия. После восьми лет, проведённых в пансионе для бедных девочек, сирота Джейн Эйр получает место гувернантки в Торнфилде — вотчине Эдварда Ферфакса Рочестера. Хозяин поместья редко наведывается в родные края, а в его отсутствие Джейн должна присматривать за восьмилетней Адель Варанс — воспитанницей аристократа. И вот однажды Рочестер возвращается. Так начинается одна из самых известных романтических историй в европейской литературе и мировом кино… Бронь в ТГ
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