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В барном кластере АТС стартуют музыкальные джемы, где каждый вечер — это свежий микс джаза, фанка, соула и хип-хопа. Лучшие музыканты города создают коктейль звуков, который взорвёт твоё восприятие. Здесь нет сценария, только чистый экспромт и энергия момента. Присоединяйся — и стань частью музыкальной жизни города. В билет включён подарок — авторская настойка. Музыкантам — вход свободный. Оплата на месте. Дополнительная информация: https://t.me/ats_nekrasova
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