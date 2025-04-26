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Джемы возвращаются

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

В барном кластере АТС стартуют музыкальные джемы, где каждый вечер — это свежий микс джаза, фанка, соула и хип-хопа. Лучшие музыканты города создают коктейль звуков, который взорвёт твоё восприятие. Здесь нет сценария, только чистый экспромт и энергия момента. Присоединяйся — и стань частью  музыкальной жизни города. В билет включён подарок — авторская настойка. Музыкантам — вход свободный. Оплата на месте. Дополнительная информация: https://t.me/ats_nekrasova

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