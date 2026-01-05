С чего начать год? Конечно, с импровизации! 5 января в Мастерской Анастасии Масловой пройдет Рождественский джем короткой формы. Вместе с Анастасией сможешь создать пространство игры, поддержки и настоящего рождественского настроения. Что такое джем? Это открытая игровая встреча. Не урок, не экзамен и не выступление «на результат», а место, где можно играть, пробовать, ошибаться и получать удовольствие от процесса. Кому подойдёт? — импровизаторам с любым игровым опытом и без него; — тем, кто только присматривается к импровизации; — и тем, кто хочет провести вечер легко и в хорошей компании. Если хочется начать январь с движения и смеха, то самое время записаться на джем. Для записи и оплаты билета необходимо написать в ТГ организатору.