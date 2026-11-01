Шоу для знакомств и укрепления отношений. Разберут самые горячие истории отношений в формате, которого ты ещё не видел. Импровизационное фристайл-шоу, где зрители знакомятся или рассказывают реальные ситуации из жизни, а импровизаторы превращают их в настоящий трек между мужской и женской сторонами. Кто должен писать первым? Кто был неправ после той самой ссоры? Можно ли лайкать бывших? И существует ли вообще мужская логика? Ты приносишь истории — комики выносят вердикт. Ведущие: Антон Борисов и Лена Корнеева