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Джем свидания

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Шоу для знакомств и укрепления отношений. Разберут самые горячие истории отношений в формате, которого ты ещё не видел. Импровизационное фристайл-шоу, где зрители знакомятся или рассказывают реальные ситуации из жизни, а импровизаторы превращают их в настоящий трек между мужской и женской сторонами. Кто должен писать первым? Кто был неправ после той самой ссоры? Можно ли лайкать бывших? И существует ли вообще мужская логика? Ты приносишь истории — комики выносят вердикт. Ведущие: Антон Борисов и Лена Корнеева

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