Максим Харитонов — комик из Москвы, участник проектов «Разгоны» и «Стендап-клуб представляет...». Мастер нуарных ванлайнов и альтернативной комедии. Его провокационные ролики, где он рассказывает свои шутки журналистам, набирают сотни тысяч просмотров, а живая комедия полна хитрыми каламбурами и неожиданными ходами.