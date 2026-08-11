Максим Харитонов
ул. Восстания 24/27Б
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от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Максим Харитонов — комик из Москвы, участник проектов «Разгоны» и «Стендап-клуб представляет...». Мастер нуарных ванлайнов и альтернативной комедии. Его провокационные ролики, где он рассказывает свои шутки журналистам, набирают сотни тысяч просмотров, а живая комедия полна хитрыми каламбурами и неожиданными ходами.
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