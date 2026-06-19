Саша Борсук
ул. Восстания 24/27Б
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от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Участница проектов: «Женщины-Комики», «Стендап Комики», «Разгоны», «Книжный клуб», «Токсики» и телевизионного проекта «Женский стендап», автор и исполнитель своего сольного концерта и просто классная девчонка.
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