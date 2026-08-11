Книжная дуэль
Мучной переулок 5
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
«Четвёртое крыло» против «Преследуя Аделин»: кто победит? Техничка нового шоу от Книжного Стендапа СПб: два комика сойдутся в книжной дуэли, чтобы выяснить, какая из книг лучше. Как обычно, будет смешно, даже если ты на читал.
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