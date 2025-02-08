JazzDanS trio. Tribute to Sonny Clark & Bobby Timmons.
Белинского ул. 9
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700₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Даниил Синицын — один из представителей молодого поколения петербургского джаза. Вдохновившись творчеством джазовых гениев Бобби Тиммонса и Сонни Кларка, молодой пианист и композитор представит программу, где прозвучит музыка этих великих мастеров. Молодое петербургское трио выступало на одной сцене вместе с такими выдающимися артистами и музыкантами, как Билли Новик, Андрей Зимовец, Андрей Кондаков, Григорий Воскобойник, Гарий Багдасарьян, Владимир Волков, Егор Крюковских, Михаил Марышев и др.
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