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Jazz: Gatsby Night

Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Добро пожаловать в эпоху ревущих двадцатых — туда, где игристое льётся рекой, вечер скрывает тайны, а джаз звучит до рассвета. В этот вечер тебя ждёт живая джазовая музыка, атмосфера ар-деко и настроение легендарных вечеринок Великого Гэтсби. Саксофон, пианино, контрабас, ритмы свинга и ощущение, будто ты оказался в самом центре роскошного приёма на Лонг-Айленде. Надень свой лучший образ, почувствуй блеск эпохи и проведи вечер там, где джаз — это стиль жизни. Для тех, кто хочет между дедлайнами найти время для себя. Для тех, кто любит джаз во всех его проявлениях — от классического до современного. Для ценителей живого звука и музыки, полной эмоций. Для тех, кто ищет вдохновения, хочет расслабиться и услышать что-то по-настоящему красивое. Исполнители: Дмитрий Кузнецов & The Little Big Band Дмитрий Кузнецов — джазовый и классический пианист, аранжировщик, победитель международных конкурсов (Wiener Sterne — 2013, Вена; «Академия» — 2019, Санкт-Петербург; European Jazz’s Cool — 2023, Рим). Участник фестивалей European Jazz Contest, «Ночь музеев», «Старшие», «Тесные контакты».

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