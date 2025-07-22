Погрузись в атмосферу Питерских джазовых вечеров на крыше. Мелодичный вокал, чарующие звуки саксофона, авторская кухня от шеф-повара и завораживающий вид на город создают идеальное сочетание для тёплого летнего вечера. Позволь себе немного магии — джаз, огни большого города и особое настроение ждут тебя. Бронь по номеру телефона.