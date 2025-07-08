Джазовые вечера на крыше Горизонтов
«Горизонты», набережная реки Фонтанки, 59Б, 6 этаж. Вход с площади Ломоносова
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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие
Погрузись в атмосферу Питерских джазовых вечеров на крыше. Мелодичный вокал, чарующие звуки саксофона, авторская кухня от шеф-повара и завораживающий вид на город создают идеальное сочетание для тёплого летнего вечера. Позволь себе немного магии — джаз, огни большого города и особое настроение ждут тебя. Бронь по номеру телефона.
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