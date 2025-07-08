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Джазовые вечера на крыше Горизонтов

«Горизонты», набережная реки Фонтанки, 59Б, 6 этаж. Вход с площади Ломоносова

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Погрузись в атмосферу Питерских джазовых вечеров на крыше. Мелодичный вокал, чарующие звуки саксофона, авторская кухня от шеф-повара и завораживающий вид на город создают идеальное сочетание для тёплого летнего вечера. Позволь себе немного магии — джаз, огни большого города и особое настроение ждут тебя. Бронь по номеру телефона.

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