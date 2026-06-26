Джазовый концерт в саду. Трио: латина, джаз, поп-классика
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Проведите летний вечер в камерном саду у стен особняка XIX века — для тебя под открытым небом прозвучит программа, в которой соединятся джаз, поп-классика и тёплая латинская музыка. Концерт пройдёт под открытым небом в цветущем саду Особняка Мясникова. Для твоего комфорта подготовят удобные стулья-шезлонги; также весь вечер будет работать летний бар.
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