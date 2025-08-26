[солдаут] Джазовый концерт в саду под открытым небом
ул. Восстания, 45
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2300₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Концерт джазового трио (гитара, укулеле, кахон в сопровождении вокала) в цветущем саду при особняке XIX века. Благодаря камерности пространства живая музыка прозвучит на расстоянии вытянутой руки. Гостей ждут удобные стулья-шезлонги и кухня летней террасы — здесь ты сможешь заказать выборочные позиции из меню и барной карты. Вход в сад — со стороны Гродненского и Сапёрного переулков.
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