Концерт джазового трио (гитара, укулеле, кахон в сопровождении вокала) в цветущем саду при особняке XIX века. Благодаря камерности пространства живая музыка прозвучит на расстоянии вытянутой руки. Гостей ждут удобные стулья-шезлонги и кухня летней террасы — здесь ты сможешь заказать выборочные позиции из меню и барной карты. Вход в сад — со стороны Гродненского и Сапёрного переулков.