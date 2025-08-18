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[солдаут] Джазовый концерт в саду под открытым небом

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Концерт в цветущем саду при особняке XIX века. Благодаря камерности пространства живая музыка прозвучит на расстоянии вытянутой руки. В этот вечер в исполнении джазовой дивы Ариадны Юраковой и квартета Григория Воскобойника будут исполнены известные джазовые композиции и песни любимых всеми современных исполнителей. Её исполнение – это сочетание чувственности и глубины тембра, её выступление – это элегантность и грация в каждом движении. Гостей ждут удобные стулья-шезлонги и летний бар с напитками. Вход в сад — со стороны Гродненского и Сапёрного переулков.

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