Концерт в цветущем саду при особняке XIX века. Благодаря камерности пространства живая музыка прозвучит на расстоянии вытянутой руки. В этот вечер в исполнении джазовой дивы Ариадны Юраковой и квартета Григория Воскобойника будут исполнены известные джазовые композиции и песни любимых всеми современных исполнителей. Её исполнение – это сочетание чувственности и глубины тембра, её выступление – это элегантность и грация в каждом движении. Гостей ждут удобные стулья-шезлонги и летний бар с напитками. Вход в сад — со стороны Гродненского и Сапёрного переулков.