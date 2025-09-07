Отправься в цветущий сад при особняке XIX века на концерт, где прозвучат легендарные джазовые хиты, а также смелые джазовые аранжировки знаменитых дуэтов из всех жанров музыки. Концерт пройдёт под открытым небом в цветущем саду Особняка Мясникова. Для твоего комфорта подготовят удобные стулья-шезлонги; ты также сможешь заказать выборочные позиции барной карты. Благодаря камерности сада живая музыка будет звучать на расстоянии вытянутой руки. Вход в сад — со стороны Гродненского и Сапёрного переулков.