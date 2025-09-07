ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Джазовый концерт в саду под открытым небом

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Отправься в цветущий сад при особняке XIX века на концерт, где прозвучат легендарные джазовые хиты, а также смелые джазовые аранжировки знаменитых дуэтов из всех жанров музыки. Концерт пройдёт под открытым небом в цветущем саду Особняка Мясникова. Для твоего комфорта подготовят удобные стулья-шезлонги; ты также сможешь заказать выборочные позиции барной карты. Благодаря камерности сада живая музыка будет звучать на расстоянии вытянутой руки. Вход в сад — со стороны Гродненского и Сапёрного переулков.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста