Джазовый концерт в саду под открытым небом
ул. Восстания, 45
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3000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Отправься в цветущий сад при особняке XIX века на концерт, где прозвучат легендарные джазовые хиты, а также смелые джазовые аранжировки знаменитых дуэтов из всех жанров музыки. Концерт пройдёт под открытым небом в цветущем саду Особняка Мясникова. Для твоего комфорта подготовят удобные стулья-шезлонги; ты также сможешь заказать выборочные позиции барной карты. Благодаря камерности сада живая музыка будет звучать на расстоянии вытянутой руки. Вход в сад — со стороны Гродненского и Сапёрного переулков.
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