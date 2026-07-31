Кельвин Овето и квартет Григория Воскобойника. Проведи финальный июльский вечер вечер на джазовом концерте, который развернётся под открытым небом в саду особняка XIX века, в самом сердце Петербурга. Концерт пройдёт под открытым небом в цветущем саду Особняка Мясникова. Для твоего комфорта подготовят удобные стулья-шезлонги; также весь вечер будет работать летний бар.