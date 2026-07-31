Джазовый концерт в саду
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Кельвин Овето и квартет Григория Воскобойника. Проведи финальный июльский вечер вечер на джазовом концерте, который развернётся под открытым небом в саду особняка XIX века, в самом сердце Петербурга. Концерт пройдёт под открытым небом в цветущем саду Особняка Мясникова. Для твоего комфорта подготовят удобные стулья-шезлонги; также весь вечер будет работать летний бар.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи