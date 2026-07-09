Идея для летнего свидания в Петербурге — отправиться в цветущий сад при особняке XIX века на концерт квинтета Ариадны Юраковой. Концерт пройдёт под открытым небом в цветущем саду Особняка Мясникова. Для твоего комфорта подготовят удобные стулья-шезлонги; также весь вечер будет работать летний бар.