Джазовый концерт в саду. Мелодии сердец
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Идея для летнего свидания в Петербурге — отправиться в цветущий сад при особняке XIX века на концерт квинтета Ариадны Юраковой. Концерт пройдёт под открытым небом в цветущем саду Особняка Мясникова. Для твоего комфорта подготовят удобные стулья-шезлонги; также весь вечер будет работать летний бар.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи