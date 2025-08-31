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Джазовое воскресенье в «Летнем театре»

Новая Голландия
наб.Адмиралтейского канала, 2/4

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Кредо Ленинградского диксиленда — сочетание безупречного следования традиции с неподдельной естественностью игры. В «Летнем театре» коллектив исполнит программу из традиционных джазовых мелодий и музыки советских композиторов. Ленинградский диксиленд — один из старейших до сих пор существующих ансамблей традиционного джаза в Европе. Основан в 1957 году трубачом Всеволодом Королевым и кларнетистом Александром Усыскиным. Начиная с 60-х годов ансамбль с большим успехом выступал на международных фестивалях в Таллине, Москве, Праге, Венгрии, Болгарии. Во время перестройки оркестр начал активно гастролировать по США — больше, чем любые российские джазмены — и регулярно выступал на вечернем телешоу Джонни Карсона. И хотя состав с тех пор успел немного измениться, многие из участников оркестра играют в нём больше сорока лет.

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