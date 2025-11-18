Джаз при свечах
Горизонты, наб. реки Фонтанки 59, лит Б, 6 этаж
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 12+
Концерты
Еда
Про событие
Музыка расскажет свою историю в тёплых отблесках свечей. Приходи провести вечер в компании чарующих джазовых мелодий. Живое звучание джаза под мерцание свечей, вид на соборы и крыши города, утончённые коктейли и изысканная кухня — всё, чтобы ты мог отдохнуть, вдохновиться и насладиться моментом. Почувствуй магию джаза на высоте. Бронируй столик заранее, чтобы занять лучшее место. 1000 рублей депозит при бронировании стола на персону.
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