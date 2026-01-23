Джаз при свечах
La Marseillaise, набережная Мартынова, 16
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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Живой звук, мягкий свет и зал с видом на воду создают ту самую атмосферу, в которой хочется задержаться. Музыка становится фоном для разговора, ужина и тихого зимнего вечера. Бронирование обязательно.
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