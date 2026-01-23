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Джаз при свечах

La Marseillaise, набережная Мартынова, 16

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Живой звук, мягкий свет и зал с видом на воду создают ту самую атмосферу, в которой хочется задержаться. Музыка становится фоном для разговора, ужина и тихого зимнего вечера. Бронирование обязательно.

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