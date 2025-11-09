Под 25-метровым звёздным куполом петербургского Планетария прозвучат знаменитые джазовые хиты всех времён в исполнении Soft Jazz Quartet. От Френка Синатры до Луи Армстронга, от Эллы Фицджеральд до Рэя Чарльза. А голосом этого путешествия станет Марина Илюньчева — вокалистка и восходящая звезда на небосклоне петербургского джаза. В этот вечер тебя ждёт невероятный джаз, без которого невозможно представить тот особенный романтический вечер в Нью-Йорке. Над головами зрителей будут лететь кометы, рождаться и умирать созвездия, а темноту зрительного зала заполнит бескрайний космос, пока звучит любимая музыка. Концерт «Night in New York» — это прекрасный подарок своей половинке, возможность найти близкого по духу человека и просто повод по-настоящему необычно провести вечер. Об артистах: Софья Шустрова — вокалистка, новая звезда на небосклоне петербургского джаза. Яркость подачи, глубина эмоций и непременный юмор — вот то, что отличает выступления Софьи. Её неповторимую харизму органично дополняет актёрский талант: Софья выпускница Театральной Академии на Моховой и актриса Александринского театра. Soft Jazz Quartet — один из ярчайших джазовых ансамблей Петербурга, лидером которого является Илья Щеклеин. Участник и лауреат джазовых фестивалей: «Усадьба-джаз», «Gnesin-jazz», «Rainy days jazz fest», «Petrojazz» и др. Победитель конкурса «Jazz Battle 2017» среди пианистов. Член жюри музыкальных конкурсов. Автор музыки к российским и зарубежным фильмам и сериалам,, участник музыкальных проектов на телевидении. (Россия-1, НТВ, и др).